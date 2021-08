舊金山擬開設安全注射毒品中心惹反對聲音（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市參議會目前有大多數的市參事,支持市長開設安全注射毒品中心,但是也有人開始表態反對。

舊金山在疫情開始前,就已經計劃設立安全注射毒品中心,但是因為還沒有訂立相關法例,所以無法落實計劃。

代表舊金山的加州參議員威善高(Scott Wiener)目前推動SB 57法案,允許舊金山、奧克蘭和洛杉磯設立安全注射毒品中心,目的是要減少用毒過量的死亡事件,並幫助嗜毒人士使用設施得到所需要的服務。

但是加州議會需要一段時間,才能將這設施合法化,而舊金山則可以在市長頒布緊急令下開設中心,目前已經有7位市參事表示將要求市長頒布緊急令。

一群反對人士周三舉行線上會議。

溫哥華社會關注基督徒執行主任Wanye Lo牧師說:「加拿大注射中心吸引了數千名來自其他省份的癮君子到溫哥華使用這設施,加州也會是這樣。」

也有人批評溫哥華自2003年來啟用安全注射毒品中心之後,每年每1,137名毒癮者當中,只有一人能夠避免死亡事件。

BC省社區評估和行動網絡組織會員Kenneth Lo說:「你投資這麼多錢開注射中心,但是每年就只能救一個人。」

提出SB 57法案的威善高發表聲明表示,對右派組織宣揚對注射中心的錯誤訊息感到失望,但也不驚訝。

威善高指出,舊金山去年死於服毒過量的人,多過死於新冠肺炎的人,舊金山目前已經處於危機中,必須嘗試新的拯救人命的方法。

