San Mateo市有山獅半夜在住宅區出沒（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一名居住在San Mateo市的觀眾向本台提供一段拍攝到山獅在住宅區出沒的閉路電視片段。

地點是Alameda de las Pulgas夾42 Avenue,住宅的監控錄像星期日凌晨2時半拍攝到一隻山獅在住宅前院出現。

提供片段的觀眾表示,平時會有鹿在住宅附近出現,懷疑山獅是否想找獵物,觀眾也表示在這裡住了8年,今次是第一次看到山獅在自己的住宅區。

San Mateo市警方表示,山獅很少接近人類,但大家也要注意,不要餵鹿,因為鹿會吸引山獅,避免清晨、日落和晚上時分在林木地區散步,因為山獅這些時分最活躍。

看管好小孩和寵物,萬一看見山獅,不要逃跑,面向牠,站直顯得自己高大,製造吵鬧聲,揮動手臂和向山獅投擲石頭。

大家如果看到山獅,可以打San Mateo市警方非緊急電話:(650) 522-7700。

