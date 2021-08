【KTSF】

中半島San Bruno警方將會在這個星期六晚加強打擊酒後駕駛及藥物影響下駕駛。

San Bruno警方表示,他們將會從28日晚上8時到星期日29日凌晨2時,在市內多處設置檢查站。

警方在截查車輛時,會留意司機是否有酒後或者藥後駕駛的跡象。

加州在2019年有1,066人死於涉及酒後駕駛的車禍,San Bruno警局去年則調查過6宗酒後駕駛撞車事故,造成7個人受傷。

另外,警方也提醒駕駛人士,雖然藥用和娛樂用大麻合法,但吸食大麻後駕駛則屬於非法。

