疫情嚴竣 夏威夷州州長稱現在不宜往當地旅遊

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夏威夷州州長表示，因為新型肺炎患者令醫院不堪重負，所以現在不宜前往夏威夷旅遊。

夏威夷州David Ige長說：「現在是旅行的危險時期，我確實要求每個人，居民和遊客都將前往夏威夷的旅行，局限於基本的商業活動，我們知道現在不是前往這些島嶼的好時機，餐廳容量已經受到限制，租車的機會有限，我們知道選擇來這些島嶼的遊客，不會像他們以前造訪夏威夷時那樣，享受美好的假期。」

因應Delta變種病毒肆虐，夏威夷的檀香山市現在也把室內聚會人數，限制在10人以內，室外聚會人數則要求在25人以下。

檀香山的這些規定，影響民眾的許多活動，夏威夷是美國人舉辦婚禮的勝地，從周三開始實施的防疫令，自然會影響婚禮的活動。

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