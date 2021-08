疫情嚴竣 夏威夷州州長稱現在不宜往當地旅遊

【KTSF】

夏威夷州州長表示,因為新型肺炎患者令醫院不堪重負,所以現在不宜前往夏威夷旅遊。

夏威夷州David Ige長說:「現在是旅行的危險時期,我確實要求每個人,居民和遊客都將前往夏威夷的旅行,局限於基本的商業活動,我們知道現在不是前往這些島嶼的好時機,餐廳容量已經受到限制,租車的機會有限,我們知道選擇來這些島嶼的遊客,不會像他們以前造訪夏威夷時那樣,享受美好的假期。」

因應Delta變種病毒肆虐,夏威夷的檀香山市現在也把室內聚會人數,限制在10人以內,室外聚會人數則要求在25人以下。

檀香山的這些規定,影響民眾的許多活動,夏威夷是美國人舉辦婚禮的勝地,從周三開始實施的防疫令,自然會影響婚禮的活動。

