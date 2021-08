【有線新聞】

阿富汗前總統卡爾扎伊據報被軟禁。

美國有線新聞網絡報道,塔利班帶走了卡爾扎伊,以及當地民族和解高級委員會主席阿卜杜拉的保安部隊,二人實際上已被軟禁,又搜查阿卜杜拉的住所。

他們二人在上周三與塔利班高層會面,據報是塔利班成立的12人管治委員會成員。

