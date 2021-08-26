奧克蘭及舊金山將建新可負擔房屋

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）市Fruitvale區有一間興建中的可負擔房屋，將為低收入家庭提供181個單位，工程預料在2023年秋季完成。

全新的Casa Sueños公寓，地點很接近捷運和AC Transit巴士站，該項目本身是一幢市價公寓，但是發展商Unity Council同意跟市府和縣府合作，為低收入家庭提供可負擔房屋。

其中46個單位預留給地區中位數20%或以下的申請人，包括長期無家可歸人士，其他單位預留給地區中位數介乎20%至80%的申請人。

奧克蘭市長Libby Schaaf說：「這座公寓不是例行項目，不只是建一棟建築物，而是想構建社區，要建公寓之前必須建社區。」

該公寓暫時未接受申請，不過有興趣的申請人，可以登記公司的電郵名單接收最新資訊。

另外，舊金山（三藩市）都打算在SOMA區興建18層高的201個單位的百分百可負擔房屋，位於921號Howard街，將會是全市史上最大的可負擔房屋，四成單位預留給SOMA區居民地區中位數75%至120%的住客。

該公寓預料在2023年春季開始接受申請，有興趣跟進最新資訊，也可以上公司網站加入電郵名單，詳情請瀏覽：https://confirmsubscription.com/h/y/C3BAFCD742D47910

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