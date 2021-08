夏威夷基拉韋厄火山附近發生百多次地震（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

夏威夷基拉韋厄火山附近周三早晨發生140多次地震,其中最強一次為3.3級,地震並未引發火山噴發。

夏威夷火山天文台表示,勘測到的地震是一系列的,從星期一晚上開始,一直持續到周三早上,共記錄了140多次地震,其中最大的震級為3.3級,大多數地震都小於1級。

在監測地震的同時,地質學家也記錄了基拉韋厄火山地表的變化。

天文台表示,這一系列的地震,可能表明岩漿正在朝基拉韋厄火山口的南部移動。

天文台將火山噴發警報級別,從諮詢更改為觀察,這意味著基拉韋厄火山顯示出了更嚴重的動盪,和更大的噴發可能性。

2018年基拉韋厄火山爆發,摧毀火山口附近地區大約700間房屋。

