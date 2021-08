舊金山華埠老字號金門簽語餅公司慶祝開業59週年（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華埠老字號金門簽語餅公司開業59週年,有不少政府官員和名人都出席慶祝。

老闆陳展明表示,金門簽語餅公司開舖59年並非易事,店舖所在的舊呂宋巷,由以前只有老華僑光顧,漸漸發展到吸引很多遊客。

陳展明說:「意義好重大,因為59年真的不容易,我們默默而耕摺餅,入面摺餅是每一個親手摺出來,所以好辛苦,除了要招待客人,不要得失外國人,知道我們華人的存在,半夜三更又要做餅,所以食個餅並不容易。」

他希望疫情快點過去,展望吸引更多遊客帶動華埠經濟,未來繼續每天新鮮炮製簽語餅。

華裔名廚甄文達都認為,金門簽語餅對推動華埠旅遊業是很重要,大力支持他們繼續經營。

甄文達說:「其實我在這40幾年每年帶很多來自全世界的遊客,造訪華埠,每次國外來或灣區,其他地方的遊客一定會參觀本店,因為他們每天造二萬多個簽語餅,新鮮出爐,好食,脆口,香甜。」

舊金山市長布里德、舊金山警局局長Bill Scott、州眾議員邱信福等多名官員和社區人士,周三來到金門簽語餅店舖外慶祝,並頒發表揚狀給陳展明。

布里德表示,金門簽語餅店不單純是一間商店,老闆在疫情期間參與派發PPE保護裝備,客人被威脅時,老闆都有挺身而出。

布里德說:「這間商店不只是賺錢,而是有良心,對社區有良心,對華埠作為他的家有愛有心。」

