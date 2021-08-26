舊金山華埠老字號金門簽語餅公司慶祝開業59週年（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）華埠老字號金門簽語餅公司開業59週年，有不少政府官員和名人都出席慶祝。

老闆陳展明表示，金門簽語餅公司開舖59年並非易事，店舖所在的舊呂宋巷，由以前只有老華僑光顧，漸漸發展到吸引很多遊客。

陳展明說：「意義好重大，因為59年真的不容易，我們默默而耕摺餅，入面摺餅是每一個親手摺出來，所以好辛苦，除了要招待客人，不要得失外國人，知道我們華人的存在，半夜三更又要做餅，所以食個餅並不容易。」

他希望疫情快點過去，展望吸引更多遊客帶動華埠經濟，未來繼續每天新鮮炮製簽語餅。

華裔名廚甄文達都認為，金門簽語餅對推動華埠旅遊業是很重要，大力支持他們繼續經營。

甄文達說：「其實我在這40幾年每年帶很多來自全世界的遊客，造訪華埠，每次國外來或灣區，其他地方的遊客一定會參觀本店，因為他們每天造二萬多個簽語餅，新鮮出爐，好食，脆口，香甜。」

舊金山市長布里德、舊金山警局局長Bill Scott、州眾議員邱信福等多名官員和社區人士，周三來到金門簽語餅店舖外慶祝，並頒發表揚狀給陳展明。

布里德表示，金門簽語餅店不單純是一間商店，老闆在疫情期間參與派發PPE保護裝備，客人被威脅時，老闆都有挺身而出。

布里德說：「這間商店不只是賺錢，而是有良心，對社區有良心，對華埠作為他的家有愛有心。」

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