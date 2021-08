【KTSF】

由於人手短缺,食品服務行業面臨前所未有的困境。

備受年輕人喜愛的Chick-Fil-A快餐店表示,由於人員配備不足的問題,他們不得不關閉一些店面。

餐廳還不得不減少或完全停止一些服務,包括路邊送餐和網絡外賣。

鑑於這種困境,阿拉巴馬州有3家Chick-Fil-A關店,喬治亞州有一家。

目前全美有2600家Chick-Fil-A餐廳,雖然只有4家店面關門,但這是餐廳難以找到足夠僱員的例子。

美國勞工統計局表示,今年4月5月和6月,在住宿行業和飲食行業,這樣的服務部門離職率接近6%,6月份的數據顯示,所有行業中總體離職率接近3%。

