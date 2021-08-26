接種J&J疫苗6個月後打加強劑可令抗體增加9倍

【KTSF 江良慧報導】

Johnson & Johnson表示，有證據顯示，接種一劑過J&J疫苗的人，6個月後再接種疫苗，可以令他們體內的抗體數量大增，增幅是打第一劑疫苗後的9倍，數據顯示，若疫苗效用隨著時間減退，再打多一針可以當作加強劑。

在聯邦食品藥物管理局（FDA）日前向Pfizer疫苗批出全面使用許可後，另一隻疫苗的製造商Moderna也正式向FDA提交申請全面使用許可，並要求獲優先處理，不過根據熟悉程序的人表示，可能都要需時幾個月，Moderna同時也申請在年齡低至12歲的兒童身上緊急使用他們的疫苗，與此同時，兒童感染新型肺炎的個案不斷上升。

聯邦疾控中心（CDC）Rochelle Walensky說：「我們正在應付更易傳播的病毒。」

聯邦醫務總監Vivek Murthy說：「病毒急速傳播於我們人口中，包括兒童。」

急症室醫生Leana Wen說：「當前疫情期間有最多兒童住院。」

事實上，最新數據顯示，兒童確診新型肺炎的水平，是自上一個冬季病例急升以來最高，密西西比州表示，他們唯一的兒童醫院，兒科確診新型肺炎創新高。

在南卡羅萊納州，美國公民自由聯盟（ACLU）提出訴訟挑戰州長，禁止在學校實施強制口罩令。

在肯塔基州，由於法庭裁定州長敗訴，所以州長撤回他的學校強制口罩令。

肯塔基州州長Andy Beshear說：「肯塔基一個地區自選是否戴口罩，3天後就有700人要隔離。」

在佛州，新學年開學至今，在最大的15個校區中，有超過14,000名師生確診，接近3萬人要隔離檢疫。

至於田納西州的，Ballad Health醫療系統主席兼行政總裁Alan Levine說：「我們現在確診中，超過3分之1是18歲以下兒童，當這繼續發生時，他們在學校傳播病毒，部份人更把病毒帶回家。」

但至今尚未有疫苗獲批准使用在12歲以下兒童身上。

Wen說：「在此期間，真的很重要的是，我們要增加成年人接種疫苗。」

專家希望日前Pfizer獲批全面許可後，會令更多人對疫苗有信心，令他們願意接種疫苗。

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