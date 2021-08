接種J&J疫苗6個月後打加強劑可令抗體增加9倍

【KTSF 江良慧報導】

Johnson & Johnson表示,有證據顯示,接種一劑過J&J疫苗的人,6個月後再接種疫苗,可以令他們體內的抗體數量大增,增幅是打第一劑疫苗後的9倍,數據顯示,若疫苗效用隨著時間減退,再打多一針可以當作加強劑。

在聯邦食品藥物管理局(FDA)日前向Pfizer疫苗批出全面使用許可後,另一隻疫苗的製造商Moderna也正式向FDA提交申請全面使用許可,並要求獲優先處理,不過根據熟悉程序的人表示,可能都要需時幾個月,Moderna同時也申請在年齡低至12歲的兒童身上緊急使用他們的疫苗,與此同時,兒童感染新型肺炎的個案不斷上升。

聯邦疾控中心(CDC)Rochelle Walensky說:「我們正在應付更易傳播的病毒。」

聯邦醫務總監Vivek Murthy說:「病毒急速傳播於我們人口中,包括兒童。」

急症室醫生Leana Wen說:「當前疫情期間有最多兒童住院。」

事實上,最新數據顯示,兒童確診新型肺炎的水平,是自上一個冬季病例急升以來最高,密西西比州表示,他們唯一的兒童醫院,兒科確診新型肺炎創新高。

在南卡羅萊納州,美國公民自由聯盟(ACLU)提出訴訟挑戰州長,禁止在學校實施強制口罩令。

在肯塔基州,由於法庭裁定州長敗訴,所以州長撤回他的學校強制口罩令。

肯塔基州州長Andy Beshear說:「肯塔基一個地區自選是否戴口罩,3天後就有700人要隔離。」

在佛州,新學年開學至今,在最大的15個校區中,有超過14,000名師生確診,接近3萬人要隔離檢疫。

至於田納西州的,Ballad Health醫療系統主席兼行政總裁Alan Levine說:「我們現在確診中,超過3分之1是18歲以下兒童,當這繼續發生時,他們在學校傳播病毒,部份人更把病毒帶回家。」

但至今尚未有疫苗獲批准使用在12歲以下兒童身上。

Wen說:「在此期間,真的很重要的是,我們要增加成年人接種疫苗。」

專家希望日前Pfizer獲批全面許可後,會令更多人對疫苗有信心,令他們願意接種疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。