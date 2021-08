兩名聯邦眾議員突然秘密出訪阿富汗惹批評

【KTSF 張麗月報導】

兩名聯邦眾議員突然秘密出訪阿富汗,現身喀布爾機場,他們嚴厲批評拜登政府的撤軍政策,而拜登政府就反指他們阻礙當地的撤離行動。

突然到訪喀布爾機場的兩名聯邦眾議員,分別是民主黨籍的Seth Moulton,和共和黨籍的Peter Meijer,他們乘坐專機抵達喀布爾機場,逗留幾小時,實地視察撤離行動。

他們隨後批評拜登政府,聲稱對於美國這次撤離行動的表現,“華府應該感到羞愧”。

他們也透露,與陣地的指揮官談過後,知道撤離行動開始得太遲,無論美軍如何努力,都難以將所有人撤走,即使將限期延長到9月11日都做不到。

拜登政府官員就反指他們佔用了應該用來接走僑民的機位,國務院和軍方也要調動資源,向他們提供安全保護和資訊。

但這兩名眾議員發表聯合聲明說,他們一定會等到有空的機位才離開當地,他們又說,作為國會議員,有責任去監察行政部門的工作。

他們又指出,他們的訪問保密,等到離開之後才公佈消息,是因為要減低對當地民眾構成的風險和干擾,主要是收集情報,而並非炫耀。

這兩名聯邦眾議員都是退役軍人,曾經派駐伊拉克或阿富汗,他們分別是眾議院屬下的軍備服務或外交委員會的成員。

消息透露,國務院、國防部和白宮對於今次事件顯得很憤怒,因為這兩名眾議員的出訪行動,事先並沒有與負責指揮撤離行動的外交人員或美軍司令協調過,當議員的專機飛近喀布爾時,美軍才知道。

聯邦眾議長普洛西表示,也是在很後期才知道,基於事態有高風險,所以她沒有張揚,普洛西也通知眾議員不得擅自到阿富汗。

