兩名聯邦眾議員突然秘密出訪阿富汗惹批評

【KTSF 張麗月報導】

兩名聯邦眾議員突然秘密出訪阿富汗，現身喀布爾機場，他們嚴厲批評拜登政府的撤軍政策，而拜登政府就反指他們阻礙當地的撤離行動。

突然到訪喀布爾機場的兩名聯邦眾議員，分別是民主黨籍的Seth Moulton，和共和黨籍的Peter Meijer，他們乘坐專機抵達喀布爾機場，逗留幾小時，實地視察撤離行動。

他們隨後批評拜登政府，聲稱對於美國這次撤離行動的表現，“華府應該感到羞愧”。

他們也透露，與陣地的指揮官談過後，知道撤離行動開始得太遲，無論美軍如何努力，都難以將所有人撤走，即使將限期延長到9月11日都做不到。

拜登政府官員就反指他們佔用了應該用來接走僑民的機位，國務院和軍方也要調動資源，向他們提供安全保護和資訊。

但這兩名眾議員發表聯合聲明說，他們一定會等到有空的機位才離開當地，他們又說，作為國會議員，有責任去監察行政部門的工作。

他們又指出，他們的訪問保密，等到離開之後才公佈消息，是因為要減低對當地民眾構成的風險和干擾，主要是收集情報，而並非炫耀。

這兩名聯邦眾議員都是退役軍人，曾經派駐伊拉克或阿富汗，他們分別是眾議院屬下的軍備服務或外交委員會的成員。

消息透露，國務院、國防部和白宮對於今次事件顯得很憤怒，因為這兩名眾議員的出訪行動，事先並沒有與負責指揮撤離行動的外交人員或美軍司令協調過，當議員的專機飛近喀布爾時，美軍才知道。

聯邦眾議長普洛西表示，也是在很後期才知道，基於事態有高風險，所以她沒有張揚，普洛西也通知眾議員不得擅自到阿富汗。

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