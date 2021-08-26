拜登稱會繼續在喀布爾執行撤離任務 誓要追捕兇徒

【KTSF 張麗月報導】

阿富汗喀布爾機場附近發生連環敢死炸彈襲擊，造成12名美軍死亡，白宮宣布全國下半旗至月底，以哀悼遇難的美軍，總統拜登就重申，美國不會被恐怖活動嚇到，美國將會承擔責任，繼續在阿富汗首都喀布爾執行疏散撤離任務，他也說誓要追捕兇徒。

拜登向全國發表講話，對今次發動襲擊的人要負上責任和付出代價。

拜登說：「我們不會寬恕，我們不會寬恕，我們會捉拿你，要你付出代價。」

拜登又重申，美國在喀布爾的撤離行動仍會繼續下去，恐怖份子不會得逞，美國也不會嚇到。

拜登說：「我們不會被恐怖分子嚇到，不會讓他們阻止我們的任務，我們會繼續撤離行動，我已下令美軍司令商討行動計劃，去襲擊ISIS-K的資產、領導層和設施，我們將強力回應，我們選擇在適當時候和適當地方，你們要知道這些ISIS恐怖分子將不會取得勝利，我們將會營救美國人。」

拜登又讚揚在當地執行任務的美軍是英雄，又為在今次爆炸中遇害的美軍人員默哀片刻，泰利班重奪阿富汗政權以來的過去7天，美國已經在當地撤走過萬人。

另外，美軍司令就表示，來自伊斯蘭國恐怖組織的威脅是實實在在的，美國相信恐怖襲擊還會陸續有來，美國已經做好準備，包括與泰利班接觸，防範襲擊。

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