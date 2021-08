拜登稱會繼續在喀布爾執行撤離任務 誓要追捕兇徒

【KTSF 張麗月報導】

阿富汗喀布爾機場附近發生連環敢死炸彈襲擊,造成12名美軍死亡,白宮宣布全國下半旗至月底,以哀悼遇難的美軍,總統拜登就重申,美國不會被恐怖活動嚇到,美國將會承擔責任,繼續在阿富汗首都喀布爾執行疏散撤離任務,他也說誓要追捕兇徒。

拜登向全國發表講話,對今次發動襲擊的人要負上責任和付出代價。

拜登說:「我們不會寬恕,我們不會寬恕,我們會捉拿你,要你付出代價。」

拜登又重申,美國在喀布爾的撤離行動仍會繼續下去,恐怖份子不會得逞,美國也不會嚇到。

拜登說:「我們不會被恐怖分子嚇到,不會讓他們阻止我們的任務,我們會繼續撤離行動,我已下令美軍司令商討行動計劃,去襲擊ISIS-K的資產、領導層和設施,我們將強力回應,我們選擇在適當時候和適當地方,你們要知道這些ISIS恐怖分子將不會取得勝利,我們將會營救美國人。」

拜登又讚揚在當地執行任務的美軍是英雄,又為在今次爆炸中遇害的美軍人員默哀片刻,泰利班重奪阿富汗政權以來的過去7天,美國已經在當地撤走過萬人。

另外,美軍司令就表示,來自伊斯蘭國恐怖組織的威脅是實實在在的,美國相信恐怖襲擊還會陸續有來,美國已經做好準備,包括與泰利班接觸,防範襲擊。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。