喀布爾機場附近發生自殺式炸彈襲擊 至少13人亡

【KTSF】

阿富汗喀布爾機場附近周四發生自殺式炸彈攻擊事件,兩名自殺式炸彈客和多名槍手發動攻擊,目標是聚集在機場附近的人群,俄羅斯外交部表示,事件做成至少13人死亡,15人受傷。

自塔利班控制阿富汗後,喀布爾機場連日聚集大批民眾,希望能逃離阿富汗,稍早,美國、英國和澳洲當局已警告伊斯蘭極端組織有可能發動攻擊。

美國表示,這次攻擊差不多肯定是由伊期蘭國(ISIS)發動,這個組織在阿富汗的分支是由前塔利班成員組成,主張奉行極端伊斯蘭主義。

美國國防部發言人John Kirby已證實爆炸事故,他表示其中一宗在機場入口附近發生,另一宗在附近一間酒店外圍發生。

美方指傷者包括美軍人員,但未透露細節。

