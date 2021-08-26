喀布爾機場附近發生自殺式炸彈襲擊 至少13人亡

【KTSF】
阿富汗喀布爾機場附近周四發生自殺式炸彈攻擊事件，兩名自殺式炸彈客和多名槍手發動攻擊，目標是聚集在機場附近的人群，俄羅斯外交部表示，事件做成至少13人死亡，15人受傷。
自塔利班控制阿富汗後，喀布爾機場連日聚集大批民眾，希望能逃離阿富汗，稍早，美國、英國和澳洲當局已警告伊斯蘭極端組織有可能發動攻擊。
美國表示，這次攻擊差不多肯定是由伊期蘭國（ISIS）發動，這個組織在阿富汗的分支是由前塔利班成員組成，主張奉行極端伊斯蘭主義。
美國國防部發言人John Kirby已證實爆炸事故，他表示其中一宗在機場入口附近發生，另一宗在附近一間酒店外圍發生。
美方指傷者包括美軍人員，但未透露細節。
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