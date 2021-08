【KTSF 韓千繪報導】

Pfizer公司的疫苗獲得了美國FDA的全面認證,並有了一個新名字Comirnaty,專家表示,這是抗擊新冠病毒的正確步驟,對於疫苗的諸多疑問,接下來就是問答的時間。

Pfizer的新冠疫苗現已獲得FDA的官方批准,適用於16歲及以上人群。

前FDA局長Stephen Hahn說:「我們擁有的有效性和安全性數據,比疫苗接種史上幾乎任何其他疫苗都要多。」

疫苗使用意味著什麼?

國立過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「他們將為許多機構和組織,以及就業場所提供大量鼓勵和支持。」

白宮發言人Jen Psaki說:「我們當然希望聯邦僱員會有更多的授權。」

那麼專門針對Delta變種的疫苗呢?