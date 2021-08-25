科州健身教練染疫病重至插喉 呼籲大家接種疫苗勿步其後塵

【KTSF 韓千繪報導】

科羅拉多州一名健身教練兩次感染新型肺炎後，要在深切治療部插喉保命，他希望其經歷可以說服其他人接種疫苗。

健身教練Bill Phillips的妻子Maria Phillips說：「這些相片記錄下Bill的經歷，我在他第一天進急診室，就開始拍照。」

對於Bill和Maria Phillips來說，這些是痛苦的回憶。

56歲的Bill在染病前是一名健身教練，入院兩個月後，體重輕了70磅。

Maria說：「看到Bill從這麼強壯，充滿生命力和快樂的人，變成幾乎不能站起來。」

Bill說：「沒用的，儘管我以前可以仰臥推舉300磅，或跑一英里上斜，我做錯了，我以為2020年1月染疫後就免疫。」

去年他第一次染疫康復後，檢測到體內有抗體，於是他決定不接種疫苗，豈料他今年6月再次染病，病情嚴重到要入急症室。

Maria說：「當時醫生說你有兩個選擇，我們現在為他插喉，或他死於病床上。」

同樣曾染疫的Maria，見丈夫要入ICU深切治療部，就馬上去打針，Bill現在要用輪椅代步。

Maria說：「如果Bill早知道過去兩個月，我每天經歷的痛苦，看到他病得那麼嚴重，我想他一定會接種疫苗，若他知道這病帶來的痛苦。」

如果一切可以重來，Bill說他一定會做出不同的決定。

Bill說：「這個錯誤幾乎賠了我的性命。」

Maria表示，完全可以避免病得這麼嚴重，打針後，大部分人都不會病得這麼嚴重。

Bill說：「去打針，接種疫苗，繼續活下去，不要冒險。」

兩夫婦希望其他人不要步其後塵。

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