科州健身教練染疫病重至插喉 呼籲大家接種疫苗勿步其後塵

【KTSF 韓千繪報導】

科羅拉多州一名健身教練兩次感染新型肺炎後,要在深切治療部插喉保命,他希望其經歷可以說服其他人接種疫苗。

健身教練Bill Phillips的妻子Maria Phillips說:「這些相片記錄下Bill的經歷,我在他第一天進急診室,就開始拍照。」

對於Bill和Maria Phillips來說,這些是痛苦的回憶。

56歲的Bill在染病前是一名健身教練,入院兩個月後,體重輕了70磅。

Maria說:「看到Bill從這麼強壯,充滿生命力和快樂的人,變成幾乎不能站起來。」

Bill說:「沒用的,儘管我以前可以仰臥推舉300磅,或跑一英里上斜,我做錯了,我以為2020年1月染疫後就免疫。」

去年他第一次染疫康復後,檢測到體內有抗體,於是他決定不接種疫苗,豈料他今年6月再次染病,病情嚴重到要入急症室。

Maria說:「當時醫生說你有兩個選擇,我們現在為他插喉,或他死於病床上。」

同樣曾染疫的Maria,見丈夫要入ICU深切治療部,就馬上去打針,Bill現在要用輪椅代步。

Maria說:「如果Bill早知道過去兩個月,我每天經歷的痛苦,看到他病得那麼嚴重,我想他一定會接種疫苗,若他知道這病帶來的痛苦。」

如果一切可以重來,Bill說他一定會做出不同的決定。

Bill說:「這個錯誤幾乎賠了我的性命。」

Maria表示,完全可以避免病得這麼嚴重,打針後,大部分人都不會病得這麼嚴重。

Bill說:「去打針,接種疫苗,繼續活下去,不要冒險。」

兩夫婦希望其他人不要步其後塵。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。