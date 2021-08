【KTSF】

舊金山(三藩市)警方表示,最近有人假扮Ingleside警察分局的警員打電話給市民,企圖騙取個人資料。

Ingleside分局在Twitter發文表示,最近收到報告,有騙徒以該分局警員的名義打電話告訴市民,說他們有可能被人盜用了身份,騙徒通常會要求對方提供姓名、出生日期、工卡號碼,甚至銀行戶口號碼、信用卡號碼等個人資料。

警方強調,沒有打過這樣的電話給市民,並呼籲大家如果收到可疑電話,不要提供任何個人資料,事後最好報案。

