眾院表決通過3.5萬億元預算開支藍圖

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院周二表決通過3.5萬億元的預算開支藍圖,這項建議擴大社會福利計劃,仍需在今年秋天完成最後的立法。

民主黨控制的國會眾議院周二按黨派路線表決通過3.5萬億元的「建設得更好」預算開支藍圖,方便國會民主黨人推行拜登政府的關鍵內政建議。

美聯社指出,周二的表決只是朝著拜登的重建美國計劃的草案立法工作走出第一步,而220票對212票的表決結果顯示,在共和黨人強烈的反對下,未來只需幾票便可阻撓法案的審議,可見未來的立法工作並不容易,隨時能推翻拜登的議程。

此外,這個表決結果還是眾議長普洛西力壓部份溫和派眾議員才達成,溫和派曾威脅不支持該藍圖,他們要求眾議院首先通過在參議院已經過關、有兩黨支持的1萬億元公共基建法案,雙方為此爭持不下達24小時,最後普洛西採取妥協,答應在9月27號之前表決一萬億元兩黨方案,並最遲在10月1號讓兩個法案都通過。

總統拜登就讚揚國會在他推動的「Build Back Better」(建設得更好)的議程上取得進展,又說國家距離真正投資在國民身上又走近一步。

