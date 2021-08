抗疫專家期望全國9成人打疫苗 明春疫情可望受控（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

疫情升溫,很多醫療專家都認為,無辦法預測最近的病例飆升會持續多久,但也有專家認為,更多人打疫苗可以控制病毒,不過在可見的未來,病毒會與人類並存。

新型冠狀病毒在短期內不會消失無踪,不過最近食品及藥物管理局(FDA)全面批准使用Pfizer的疫苗,推高打針避疫的數字。

傳染病學專家Anthony Fauci醫生說:「若能渡過今冬,並令美國9000萬未打疫苗者,當中絕大部分去打針,我希望明春能控制疫情。」

一些美國衛生專家相信,新冠狀病毒會成為季節病,類似感冒和流感,大家要學習和病毒共存。

CNN醫療特約記者Sanjay Gupta醫生說:「病毒變化如天氣,令我們有時要舉起雨傘,也有時無須走進室內躲避。」

很多專家都同意,首先要盡可能鼓動更多人打疫苗,而且要戴口罩。

專家指出,無論你是否已經打疫苗,Delta變種病毒都會存在於你都鼻孔和喉嚨。

學校是否要戴口罩,各方正在爭論,但有些學校已經因為感染傳播,而要大批隔離和暫時關閉。

在學校課室,專家強調口罩和良好空氣流通,對於令到學校安全是很重要的。

而更多的快速測試也是措施之一,尤其是抗體測試,對無症狀感染者很有幫助,可以防止他們成為隱性傳播者。

而Delta變種病毒傳播迅速,專家也說要再評估接觸的風險。

