抗疫專家期望全國9成人打疫苗 明春疫情可望受控（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

疫情升溫，很多醫療專家都認為，無辦法預測最近的病例飆升會持續多久，但也有專家認為，更多人打疫苗可以控制病毒，不過在可見的未來，病毒會與人類並存。

新型冠狀病毒在短期內不會消失無踪，不過最近食品及藥物管理局（FDA）全面批准使用Pfizer的疫苗，推高打針避疫的數字。

傳染病學專家Anthony Fauci醫生說：「若能渡過今冬，並令美國9000萬未打疫苗者，當中絕大部分去打針，我希望明春能控制疫情。」

一些美國衛生專家相信，新冠狀病毒會成為季節病，類似感冒和流感，大家要學習和病毒共存。

CNN醫療特約記者Sanjay Gupta醫生說：「病毒變化如天氣，令我們有時要舉起雨傘，也有時無須走進室內躲避。」

很多專家都同意，首先要盡可能鼓動更多人打疫苗，而且要戴口罩。

專家指出，無論你是否已經打疫苗，Delta變種病毒都會存在於你都鼻孔和喉嚨。

學校是否要戴口罩，各方正在爭論，但有些學校已經因為感染傳播，而要大批隔離和暫時關閉。

在學校課室，專家強調口罩和良好空氣流通，對於令到學校安全是很重要的。

而更多的快速測試也是措施之一，尤其是抗體測試，對無症狀感染者很有幫助，可以防止他們成為隱性傳播者。

而Delta變種病毒傳播迅速，專家也說要再評估接觸的風險。

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