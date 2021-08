【KTSF】

美國的衛生專家建議,超重或者是過度肥胖的人士,接受二型糖尿病檢測的年齡,應該由目前指引的40歲提早至35歲。

美國預防疾病工作小組的專家表示,過度肥胖和二型糖尿病個案上升,是更新指引的主要原因。

根據小組的研究,美國每4個成年人當中,就有3個是超重或過度肥胖,增加罹患糖尿病的風險,如果及早發現患有二型糖尿病,就可以及早展開治療,最終目的是要改善患者的整體健康狀況。

根據Kaiser Permanente的研究,全美目前有大約3400萬人患有二型糖尿病,當中7成半患者超重。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。