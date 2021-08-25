Delta航空將要求未接種疫苗僱員支付200元額外保費

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Delta航空公司表示，旗下員工如果沒有接種新型肺炎疫苗，由11月起，這些員工將要每月支付200元額外健保費用，而在9月中開始，沒有接種疫苗的僱員將要每周接受檢測。

Delta表示，有需要向沒接種新型肺炎疫苗的員工收取額外健保費用，因為員工染疫確診，平均會為公司帶來4萬元醫療支出。

Delta行政總裁Ed Bastian表示，最近數周因染疫而要住院的所有員工，都未接種完整疫苗。

另外，由9月30日起，Delta也不會再為沒接種疫苗而染疫的員工提供薪資保障，未接種疫苗的員工由9月12日起，每周也要接受檢測，Delta會支付相關費用。

稍早，聯合航空（United Airlines）宣布由9月27日起，所有員工都要接種新型肺炎疫苗，否則將會被解僱。

雖然Delta的規定沒有聯合航空嚴格，但每月需支付200元額外保費的要求，也可能達到相同的效果。

Delta目前有75%僱員已接種疫苗，較7月中的72%稍高。

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