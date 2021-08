Delta航空將要求未接種疫苗僱員支付200元額外保費

【KTSF】

Delta航空公司表示,旗下員工如果沒有接種新型肺炎疫苗,由11月起,這些員工將要每月支付200元額外健保費用,而在9月中開始,沒有接種疫苗的僱員將要每周接受檢測。

Delta表示,有需要向沒接種新型肺炎疫苗的員工收取額外健保費用,因為員工染疫確診,平均會為公司帶來4萬元醫療支出。

Delta行政總裁Ed Bastian表示,最近數周因染疫而要住院的所有員工,都未接種完整疫苗。

另外,由9月30日起,Delta也不會再為沒接種疫苗而染疫的員工提供薪資保障,未接種疫苗的員工由9月12日起,每周也要接受檢測,Delta會支付相關費用。

稍早,聯合航空(United Airlines)宣布由9月27日起,所有員工都要接種新型肺炎疫苗,否則將會被解僱。

雖然Delta的規定沒有聯合航空嚴格,但每月需支付200元額外保費的要求,也可能達到相同的效果。

Delta目前有75%僱員已接種疫苗,較7月中的72%稍高。

