由於在公司微軟軟件中的一個錯誤設置,引起一場大規模的意外數據洩露,數百萬人的個人信息安全不保。

網絡安全公司UpGuard表示,至少有3800萬條記錄被洩露,包括安全號碼、出生日期,甚至新冠疫苗接種和測試數據,這些信息已在互聯網上公開發布了數月之久。

數十家大型公司企業、州和聯邦機構以及其他組織,受到了信息洩露的影響,其中包括美國航空公司、馬里蘭州衛生部和紐約大都會運輸局等。

以上這三個機構表示,暫時沒有跡象表明,他們的數據曾經被不當使用。

信息洩漏發生的原因是因為這些公司和實體,在他們的微軟軟件中錯誤做了一個設置,目前微軟和受影響的公司都收到了警告,並以最快速度修補漏洞。

