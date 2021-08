舊金山地檢官博徹思父親獲減刑引發爭議（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

深陷性騷擾醜聞而辭職的Andrew Cuomo,周一午夜正式離任紐約州州長一職,他在卸任前為6名罪犯減刑,其中因謀殺案被判刑的舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)的父親David Gilbert也在名單上,引發爭議。

Cuomo在卸任州長前夕,在推特上宣布寬大處理6名罪犯,為其減刑或爭取假釋,當中包括將舊金山地檢官博徹思的父親David Gilbert提交到假釋裁決委員會,希望讓他獲釋。

消息曝光後,博徹思發推文表示開心,說他的心非常迫切,在他第一個孩子要誕生前夕,一直都在坐牢的父親將被寬恕。

博徹思還說,即使他父親的罪刑破壞了很多家庭,但他父親從來都不是故意要傷害他人。

博徹思的父親,76歲的Gilbert,涉及一宗1981年的致命搶劫案件,1983年被控謀殺和搶劫罪,遭判刑75年到終生監禁,因此Cuomo對他的特赦立即引發抨擊。

Rockland縣的政府官員表示,Cuomo此舉貶低了他自己和紐約州,因為關注焦點是謀殺罪犯,而非受害人。

Cuomo則表示,Gilbert在案中擔任司機,而非謀殺者,而且已經服刑40年了。

獲得減刑的名單上,包括Gilbert在內,有5人因二級謀殺被定罪,Cuomo在推文上說,他們已經懊悔而且改過自新,對社區也做出承諾,也謝謝願意代表他們的義工律師們。

