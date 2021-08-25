舊金山地檢官博徹思父親獲減刑引發爭議（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

深陷性騷擾醜聞而辭職的Andrew Cuomo，周一午夜正式離任紐約州州長一職，他在卸任前為6名罪犯減刑，其中因謀殺案被判刑的舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）的父親David Gilbert也在名單上，引發爭議。

Cuomo在卸任州長前夕，在推特上宣布寬大處理6名罪犯，為其減刑或爭取假釋，當中包括將舊金山地檢官博徹思的父親David Gilbert提交到假釋裁決委員會，希望讓他獲釋。

消息曝光後，博徹思發推文表示開心，說他的心非常迫切，在他第一個孩子要誕生前夕，一直都在坐牢的父親將被寬恕。

博徹思還說，即使他父親的罪刑破壞了很多家庭，但他父親從來都不是故意要傷害他人。

博徹思的父親，76歲的Gilbert，涉及一宗1981年的致命搶劫案件，1983年被控謀殺和搶劫罪，遭判刑75年到終生監禁，因此Cuomo對他的特赦立即引發抨擊。

Rockland縣的政府官員表示，Cuomo此舉貶低了他自己和紐約州，因為關注焦點是謀殺罪犯，而非受害人。

Cuomo則表示，Gilbert在案中擔任司機，而非謀殺者，而且已經服刑40年了。

獲得減刑的名單上，包括Gilbert在內，有5人因二級謀殺被定罪，Cuomo在推文上說，他們已經懊悔而且改過自新，對社區也做出承諾，也謝謝願意代表他們的義工律師們。

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