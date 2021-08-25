塔利班禁民眾撤離限婦女留家 拜登表明如期撤軍

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美國表明如期在月底從阿富汗撤軍，各國加緊撤離行動。英國表示已近乎撤走所有有意離開的公民，塔利班則禁止當地人前往機場，防止專才流失。

在喀布爾機場外，繼續有大批阿富汗人一家大小站在圍牆外，舉起出境文件予機場內的軍人查看，希望離開，但機會愈來愈渺茫。

美國總統拜登在七國集團峰會後表明，美軍會如期撤出阿富汗。拜登：「越快越好，每一天的行動都增加美軍的風險。但要在8月31日完成撤離，須視乎塔利班是否繼續合作容許可以離開的人撤走，不阻撓我們的行動。沒有任何國家會輕信塔利班，我們會按其實際行動作判斷。」

拜登重申繼續逗留會增加美軍遭恐怖分子襲擊的威脅，又說至今已撤走超過7萬人。

英國至今已撤走過萬人，外相藍韜文稱，有意離開的英國公民幾乎都已返抵英國，但不確定最終有多少人會留在當地。據報英軍會提前在36小時內結束撤僑行動，確保英軍能夠在美軍撤走前離開。英國首相約翰遜則在七國集團峰會後，要求塔利班在撤軍期限後，為想離開阿富汗的人提供安全通道。

塔利班發言人一再重申月底後不會再容許撤僑航班升降，同時表明反對阿富汗人離開，且已封鎖通往機場的道路，只准外國人通行，防止工程師、醫生等本地專業人才流失。

發言人又強調阿富汗人毋須恐慌，稱會保障其安危、亦沒有報復清單，但要求婦女留在家中，解釋是恐防部分塔利班武裝分子，因未受訓練而可能傷害女性，形容這個暫時措施旨在保護女性，重申塔利班允許婦女工作。

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