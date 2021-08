【KTSF】

柏克萊加大校園南面附近上星期日晚發生一宗企圖搶劫案,兩名女學生成功擺脫匪徒。

兩名女學生上星期日清晨兩點幾,在Haste夾Bowditch街附近,有一架深色USV車停在她們面前,3個人下車走向女事主,女事主於是逃跑,成功逃到安全地方。

警方指,疑犯是3名穿深色衫的非洲裔男人,呼籲有線索的民眾,致電(510)981-5742,警方都呼籲夜晚外出步行時,避免去少人的地方,保持警覺,跟朋友同行等。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。