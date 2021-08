市民抗議聖荷西通過市府場所出示接種證明規定（視頻）

【KTSF】

聖荷西市議會在民眾抗議聲中,通過凡是在市府所屬的場所,包括在會議中心、SAP中心等地方,舉辦超過50人以上活動,進出的人都必須出示新冠疫苗證明。

抗議人士說,強迫接種新冠疫苗是違反人權自由。

前FDA專員Stephen Hahn博士說:「我不應該被強迫接受,我的意識告訴我對我不好的東西*

有反對人士說,強迫接種疫苗不是好的政策,是一場屈服壓力的政治活動。

聖荷西市長Sam Liccardo說,用出示陰性證明來取代疫苗已不太可行,尤其是印度Delta變種病毒蔓延。

Liccardo說:「只是進行測試不會讓我們安全,測試只對那一刻有用,在得到測試的那一刻,可能再次暴露風險,降低風險的方法是接種疫苗*

Liccardo提議在市府所屬的建築物,包括要會議中心、SAP中心,進出的人都要出示疫苗證明,目的就是要鼓勵民眾打疫苗,否則就無法參加活動。

反對者Jay Lima說:「沒有人可以強迫任何人照顧自己的健康和其他事,沒人可以強迫你健身,或是吃得健康,這是你的人權,你的選擇,我相信也適用在打進你體內的任何東西*

有議員表示,希望透過教育說服民眾打疫苗,而強制接種是最後手段。

