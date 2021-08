世衛譚德塞稱應提升全球新冠疫苗接種率才開始打加強劑

【KTSF 韓千繪報導】

正在匈牙利訪問的世界衛生組織總幹事譚德塞表示,一些國家只有1%至2%人口接種新冠疫苗,應該優先提高這些國家的接種率。

譚德塞表示,如果不能夠提高全球的新冠疫苗接種率,更強的新變種病毒將會出現。

譚德塞說:「在沒有全體免疫前,沒有人是安全的,某些國家雖然接種率高,但亦不可避免這場疫情,我們需要全球每個國家一起去做,才可避免疫情。」

他呼籲準備開打加強劑的國家暫停計劃兩個月,以減少全球疫苗分配不平等的現象,應該把第三劑疫苗捐贈給仍然有民眾未接種第一劑或第二劑的國家。

譚德塞又表示,對全球疫苗分配不均的情況感到非常失望,富裕國家的疫苗庫存不斷增加,而很多其他國家只能為一小部份人口提供第一劑和第二劑疫苗。

他說聯合國至今已向全球分發48億劑疫苗,75%提供給10個國家,非洲的疫苗覆蓋率低於2%。

以色列、匈牙利及美國等部分國家已經開始或計劃為民眾提供新冠疫苗加強劑,匈牙利至今已有18萬7千人注射加強劑。

版權所有,不得轉載。