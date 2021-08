【有線新聞】

白宮預料將在數天後,公開疫情源頭調查報告。

總統拜登於5月要求情報部門,用三個月時間調查新型肺炎源頭,限期周二屆滿。白宮發言人指,相信報告能準時完成,預料需時數天整合非機密版本才能向公眾發布。

報告方向之一,是病毒是否從中國的實驗室洩漏。

中方早前表明,反對美國等國家把調查政治化,背棄科學和真理,不擇手段污衊中方。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。