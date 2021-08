加州政府撥款百萬資助反仇恨亞太裔藝術家計劃（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

代表舊金山(三藩市)的加州參議員威善高(Scott Wiener)和中華文化中心宣布,獲得州政府100萬元撥款,來資助反仇恨亞太裔藝術家計劃。

這一百萬元的撥款,將會用來支持名為「未來屬於我們」的反種族主義倡議,透過藝術對抗仇恨和提升反仇恨意識。

舊金山中華文化中心行政主任Jenny Leung說:「這筆撥款將可讓我們的社區,訴說我們的故事,用我們的敍述方式,將支持藝術,更堅定對抗仇恨,為社區帶來公義。」

倡議由兩個項目組成,一個是涉及多個機構,在全市範圍展開的節慶活動,以壁畫、臨時雕塑和快閃藝術活動,來提高反對仇恨亞裔的意識,透過藝術團結一致。

另一個項目是,支持藝術家發揮創意的亞太裔藝術家未來基金,通過這些項目促進種族公義。

策展人梁凱瑤Hoi Leung說:「當我們的社區面臨歧視的挑戰,我們會一直以藝術文化來建立一個更有包容性的未來,在反對白人至上主義的途徑上,藝術是不可缺少,未來是屬於我們的。」

根據威善高辦公室提供的資料,去年全國發生超過3800宗,針對亞太裔的仇恨犯罪,大部分針對女性。

威善高說:「我們要承認仇亞行為存在已久,任何事可以引起關注,將焦點和力量,放在反仇視亞裔和暴力上很重要。」

爭取到這筆撥款的州參議員威善高表示,這筆錢除了可以透過藝術反對仇視亞裔,也可以透過藝術活動吸引更多人來華埠,促進經濟,幫助生意受疫情重創的華埠商戶,與此同時又可以幫助生計同樣深受疫情打擊的亞太裔藝術家。

