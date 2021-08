舊金山聯合校區計劃花300萬買空氣潔淨器供教室使用（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區計劃動用大約300萬元,購買3千多部流動空氣潔淨機器,準備在空氣質素不理想的時候在課室裡面使用。

為了防止疫情蔓延,學校開課之後都盡量打開課室的門窗,保持空氣流通,可是北加州山火嚴重,產生的煙霧影響空氣質素,因此舊金山聯合校區要求教育委員會批准使用290萬元,購買3千多部流動空氣清新機,準備一旦課室需要關閉門窗的時候在室內使用。

根據舊金山衛生局的指引,在山火燃燒或當空氣質素惡劣時,學校首要任務就是要確保室內的空氣質素健康。

衛生局准許學校必要時關閉門窗,但室內需要有通風系統,各人也需要時常戴口罩,校園裡每一個有人的室內場所,必須設有窗門或通風系統,又或者有一個流動空氣清新機,校區已經派發了775個空氣清新機給那些缺乏窗戶或通風系統的班房。

