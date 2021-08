【KTSF 古琳嘉報導】

聖荷西44歲男子Edisson Garcia-Guzman,涉嫌今年5月底在聖塔克拉拉縣性侵一名16歲少女,於上週五遭警方逮捕。

案發在聖荷西Quimby Road,靠近Bishop Price Way,根據受害人向警方描述,今年5月30日,在她搭便車時,載她的人涉嫌讓她喝酒,並在路邊將她性侵後離開。

嫌犯涉嫌性攻擊和強姦未成年人,被關押在聖縣監獄,保釋金設為50萬元,有線索的民眾可撥打匿名熱線:(408) 808-4431。

