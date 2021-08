【KTSF 古琳嘉報導】

南灣聖荷西周一起對市府員工實施更嚴格的防疫措施。

聖荷西市府8千多名員工周一起回到辦公室上班,必須提供已接種疫苗證明,或者每個星期都做新冠病毒檢測,否則將會被迫休無薪假,不得使用病假或有薪假期,政策允許宗教和醫療因素豁免。

市長Sam Liccardo表示,需要社區內每個人都接種疫苗,市府團隊更要以身作則,市府也在考慮9月30日之前實施強制接種疫苗令,但仍接受醫療和宗教豁免。

