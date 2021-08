支持罷免州長紐森組織週末發起大型造勢活動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

負責選務工作的加州州務卿向少數族裔媒體舉行有關罷免州長選舉的說明會,另一方面,有支持罷免州長紐森的組織,在剛剛過去的週末發起大型造勢活動,來看兩則跟選舉相關的消息。

剛剛過去的週六,超過兩百位贊成罷免州長紐森的人士,在舊金山日落區19街上的多個街區高舉標語和橫幅表達訴求,週末期間,在舊金山、San Clara縣以及南加州共有三場造勢集會。

活動共同組織者之一Tony Guan說:「我們很多義工已經在為罷免紐森收集簽名的時候,收集了好長時間,然後最近的民調顯示,亞裔社區對於罷免紐森的意願不高,我們覺得有必要多宣傳一下,讓大家知道這個問題的嚴重性

造勢大會由反對加州16號平權法提案的Equal Rights for All PAC主辦,希望對當前現狀不滿的人士,對罷免州長投下贊成票。

Tony說:「否則的話我們還會有好幾年都在這樣,同樣的胡亂治理的情況下生活,很難想像這個去年EDD詐欺,多少錢就這樣被浪費掉了,你也找不到該負責任的人,錢也拿不回來,然後像這些隨意釋放這些罪犯到街上去,老百姓活得提心吊膽,擔心甚麼時候別人背後給你紮一刀,或者老年人在街上走,別人飛騎一腳把你踢死,這種狀況是每個人都不願意預見的,所以要加強治安,然後要廉潔公正去管理加州*

在舊金山數個小時的示威活動過程中,也有反對罷免的人士舉著標語現身,待了約一小時便離開,雙方各自平和表達立場。

另一方面,加州州務卿韋伯(Shirley Nash Weber)出席少數族裔媒體服務中心舉辦的州長罷免選舉說明會,這次共有46位候選人角逐州長大位,其中有24名共和黨員、9名民主黨員、2名綠黨黨員、1名自由黨員和10名無黨派人士。

韋伯指出,如果超過半數選民同意罷免,那麼第二個問題就很重要,46名候選人得票最高者勝出,得票不需過半。

但如果罷免案沒通過,第二題就不重要。

韋伯提醒選民,即使你在第一題選擇反對罷免,可以回答或不回答第二題,也就是即使希望紐森繼續擔任州長,同樣可以在第二題選出一人,也可以不選。

韋伯用「極其昂貴」來形容這場選舉,可能耗費4億美元,她說,加州罷免州長的門檻是12%選民簽名,門檻太低,選後將組成一個兩黨小組,檢討加州的州長罷免程序。

