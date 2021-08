【KTSF】

紐約市長白思豪周一宣布,全市公立學校的所有教職員工在9月27日之前,必須證明已經接種至少一劑新型肺炎疫苗。

紐約市長白思豪說:「我們要確保更多人接種疫苗,確保學校安全、健康,特別是為孩子們。」

紐約公校14萬的員工中,至少有63%的人接種了疫苗,公校教職員工的疫苗令十分重要,因為12歲以下的兒童目前仍無法接種疫苗,而要求所有教職員工接種疫苗,將有助於為未接種疫苗的學生建立免疫屏障,並有助於確保學校在即將到來的開學季保持開放和安全。

