賀錦麗稱美國希望與新加坡和越南加強合作抗衡中國

美國副總統賀錦麗新加坡之行到訪樟宜海軍基地,聽取新加坡國防官員匯報美新的防務合作,她也到訪美軍軍艦Tulsa號。

在聯合記者會上,賀錦麗重申,美國希望與新加坡和越南加強和擴大合作,以抗衡來自中國在印太地區不斷增加的影響力,她也重申美國對印太地區的承擔。

賀錦麗說:「我來到新加坡是要再次重申美國對印太地區,東南亞長期夥伴的重要,以及與新加坡長期的關係,在安全及經濟發展上,到現在的全球健康問題。」

賀錦麗也讚揚新加坡在抗疫方面的表現,她又說,世界各國必須做得更多去抗疫,並且投資未來,她也歡迎新加坡對阿富汗的撤僑行動提供協助。

新加坡總理李顯龍就表示,曾經與賀錦麗討論過新加坡新設立的多邊反恐情報中心,美國是其中一個夥伴,特別在今次阿富汗撤僑行動,新加坡願意提供援助,將會派出空軍運輸機,幫助撤走滯留阿富汗的僑民。

李顯龍也提到兩國在國防方面的悠久合作關係:「我們的防衛合作追溯到許多世紀,新加坡擁有其中一個最大的外國訓練中心在美國。」

賀錦麗隨後到訪樟宜海軍基地,聽取了新加坡國防官員匯報美新的防務關係,此外,賀錦麗也訪問美國戰艦Tulsa號與戰艦上的美軍官兵談話,也提到大家都關注還在阿富汗執行任務的美軍士兵,並感謝美軍與當地的美使館人員,以及與美國並肩的阿富汗人。

美軍在新加坡樟宜建立海軍基地,大大拓展了美國海軍第7艦隊的控制範圍,美軍還可以在樟宜基地向附近東南亞國家通過簽訂軍事合作協議,借助這些國家的基地和港口停泊軍艦、起降飛機的權利。

有分析認為,以樟宜為中心,新的美軍基地群正在東南亞形成,將會對東南亞的戰略形勢帶來深遠影響。

