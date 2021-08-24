紐約州長Andrew Cuomo離任前發表錄影講話

【KTSF】
因為性騷擾醜聞而辭職的紐約州長Andrew Cuomo，在離任前發表錄影講話。
Cuomo說：「司法部長的報告旨在弄出一個爆炸性的政治話題，它奏效了，政治和媒體都就事件炒作，但真相終將大白於天下，對此我深信不疑。」
Cuomo重提自己政績，批評政治對手和媒體，特別是部份民主黨人持續針對他，又再次質疑有關他涉及性騷擾的調查報告，未審先判太快下定論。
Cuomo又提到自己任內推進大量基建項目，推動州內同性婚姻合法化，形容國內沒有州長比他推行了更多進取的政策。
紐約司法部長本月初發表獨立調查報告，指Cuomo涉及性騷擾最少11名女性，Cuomo之後宣布辭職，他於星期一晚11時59分離任，紐約州長一職將由副州長Katyhy Hochul接任，成為紐約州第一位女州長。
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