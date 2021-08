紐約州長Andrew Cuomo離任前發表錄影講話

【KTSF】

因為性騷擾醜聞而辭職的紐約州長Andrew Cuomo,在離任前發表錄影講話。

Cuomo說:「司法部長的報告旨在弄出一個爆炸性的政治話題,它奏效了,政治和媒體都就事件炒作,但真相終將大白於天下,對此我深信不疑。」

Cuomo重提自己政績,批評政治對手和媒體,特別是部份民主黨人持續針對他,又再次質疑有關他涉及性騷擾的調查報告,未審先判太快下定論。

Cuomo又提到自己任內推進大量基建項目,推動州內同性婚姻合法化,形容國內沒有州長比他推行了更多進取的政策。

紐約司法部長本月初發表獨立調查報告,指Cuomo涉及性騷擾最少11名女性,Cuomo之後宣布辭職,他於星期一晚11時59分離任,紐約州長一職將由副州長Katyhy Hochul接任,成為紐約州第一位女州長。

