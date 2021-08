【KTSF】

1月6日國會大樓衝擊事件中,一名特朗普支持者被國會警察開槍擊斃,經過內部調查後,發現涉案警員並沒有做錯,毋需受到紀律處分。

國會警察內部報告指出,涉案的國會警察行為是合法,以及合符部門政策規定,又說如果國會警察合理地相信,為了維護生命或任何人面臨即時危險時,這名警察可以使用致命武力。

報告指,在當日衝擊行動發生時,這名警察挽救了國會內的人,避免受傷死亡,聯邦檢察官在4月時也拒絕檢控這名涉事的國會警察。

