多國志願組織伸手協助阿富汗婦女逃離塔利班管治

多國人道組織正協助阿富汗婦女逃離塔利班,其中獲美國組織協助前往卡塔爾的阿富汗機械工程少女團成員表示,離開是迫不得已;亦有意大利機構以紅手巾為標記,營救當地女成員。

這9個阿富汗機械工程少女團成員在家鄉被塔利班攻佔後,暫時落戶多哈。

拉希米說:「從阿富汗逃離,對我們而言既糟糕亦難受,我們離開家人,抱歉。這對我們非常艱難,因為我們家人在那裡,而我們的國家被摧毀了。」

年紀只是15至18歲,部分數年前已在美國的國際奧林匹克機器人大賽獲獎,創意多多,想方法貢獻國家,去年發明出用汽車零件製造廉價呼吸機抗疫,未曾經歷過90年代的塔利班政權。但這次國難當前,在支援機械團的美國志願機構協助下決定出走。

哈米迪:「我們必須離開,只因已別無他法,要服務國家必須先接受教育。」將來安身之所何處,仍然未知,但她們說門檻不高,只要那裡安全,可繼續接受教育,實現工程師夢想。

塔利班發言人沙欣說:「她們沒有損失,但若沒頭巾、就要圍頭巾。」雖然塔利班多次強調女性權利不會受到任何影響,但當地婦女不相信。

有意大利非牟利組織自發「營救行動」,以綁在手腕的紅手巾為記,撤走多名當地女組織成員、翻譯、以及她們的家人。

化名阿明娜的志願者:「這裡情況甚是恐怖,我們困擾、勞累、絕望,我懇求意大利政府支援,為我們提供通往機場的安全通道。」

這名女志願者更先後在首都喀布爾奔波三日,送走同道中人後才登上前往羅馬的飛機,組織至今已送走百多名人。

