多國志願組織伸手協助阿富汗婦女逃離塔利班管治

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多國人道組織正協助阿富汗婦女逃離塔利班，其中獲美國組織協助前往卡塔爾的阿富汗機械工程少女團成員表示，離開是迫不得已；亦有意大利機構以紅手巾為標記，營救當地女成員。

這9個阿富汗機械工程少女團成員在家鄉被塔利班攻佔後，暫時落戶多哈。

拉希米說：「從阿富汗逃離，對我們而言既糟糕亦難受，我們離開家人，抱歉。這對我們非常艱難，因為我們家人在那裡，而我們的國家被摧毀了。」

年紀只是15至18歲，部分數年前已在美國的國際奧林匹克機器人大賽獲獎，創意多多，想方法貢獻國家，去年發明出用汽車零件製造廉價呼吸機抗疫，未曾經歷過90年代的塔利班政權。但這次國難當前，在支援機械團的美國志願機構協助下決定出走。

哈米迪：「我們必須離開，只因已別無他法，要服務國家必須先接受教育。」將來安身之所何處，仍然未知，但她們說門檻不高，只要那裡安全，可繼續接受教育，實現工程師夢想。

塔利班發言人沙欣說：「她們沒有損失，但若沒頭巾、就要圍頭巾。」雖然塔利班多次強調女性權利不會受到任何影響，但當地婦女不相信。

有意大利非牟利組織自發「營救行動」，以綁在手腕的紅手巾為記，撤走多名當地女組織成員、翻譯、以及她們的家人。

化名阿明娜的志願者：「這裡情況甚是恐怖，我們困擾、勞累、絕望，我懇求意大利政府支援，為我們提供通往機場的安全通道。」

這名女志願者更先後在首都喀布爾奔波三日，送走同道中人後才登上前往羅馬的飛機，組織至今已送走百多名人。

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