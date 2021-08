新冠患者擠爆醫院 醫生教大家何時才該到急診室

【KTSF 韓千繪報導】

在當前新冠確診病例激增,醫院人滿為患之時,一位在喬治亞州亞特蘭大市中心急診室工作的前線醫生形容,大批患者就像海嘯一般擠爆了急診室,他想跟大家分享什麼時候應該去急診,什麼情況下應該待在家裡,並與家庭醫生聯絡。

美國各地的醫院都出現了人滿為患的情況。

密西西比大學醫療中心臨床事務副院長Alan Jones醫生說:「這不是樂事,要醫護把病人放在帳篷。」

全美國從密西西比到德州,由於Delta變種病毒的傳播,到處都有患者激增的情況。

Grady Health System醫務總監Robert Jansen醫生說:「我們急診室現在也人滿為患。」

在喬治亞州亞特蘭大兒童保健中心,急診室不僅要處理新冠病人,還要收治其他呼吸道疾病的患者。

大家要知道什麼情況才應該馬上來急診室,如果患者呼吸困難、嘔吐不止、睡覺醒來時發現一些異常,比如嘴唇發青、臉發青、持續的胸痛胸悶,這種情況就一定要馬上看急診。

但是如果是發低燒、有疲勞感、咳嗽、鼻子不通或是喉嚨痛,這時就最好跟家庭醫生聯絡,並先留在家裡。

阿特蘭大兒童醫療機構總監Jim Fortenberry說:「我們在努力控制人數,但人數持續增加,將壓迫我們的能力。」

全美各地的第一線醫療工作者繼續鼓勵大家接種疫苗,說這是降低住院率和降低死亡風險的最佳方式。

Piedmont阿特蘭大醫院Andy Jaffal醫生說:「我親歷了一名28歲,以前健康的未接種疫苗的患者,死於新冠併發症,我們珍視每一個生命,他的死亡太令人難過了,因為本可以預防的。」

