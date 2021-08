【有線新聞】

美國國務院據報受到網絡攻擊。

美國霍士新聞報道,未清楚事件有沒有影響部門行動,但引述知情人士指美國在阿富汗的撤僑行動沒受影響。

據報國防部網絡司令部發出了可能有嚴重網絡入侵的通知,未清楚何時發現攻擊,相信在數周前發生。

路透社引述知情人士指,國務院運作沒受明顯影響。國務院發言人表示基於安全理由,不透露任何可能涉及網絡安全事故的細節。當局會認真履行保護部門資訊的責任,持續採取措施確保資訊受保護。

