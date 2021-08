【有線新聞】

田納西州暴雨成災,至少22人死、50人失蹤。

洪水逐漸退卻,四處是破壞的痕跡,道路、房屋、通訊設施損毀。廣泛地區停電、手機服務中斷,加劇搜救難度。當局指,水位上升速度極快,居民來不及撤離。死者包括一對僅7個月大的嬰孩。

當局警告災區仍有危險,呼籲居民不要嘗試自行越過淹浸的道路。

田納西州中部周六下暴雨,有地區一天內降雨量達43厘米,破當地紀錄。

