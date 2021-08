台灣人道毀滅154隻走私名種貓惹批評 蔡英文稱會檢討制度和修法

【有線新聞】

台灣的海巡署日前發現百多隻走私名種貓,依照防疫規定全數人道毀滅,引起各界批評,蔡英文總統提出檢討制度和修改法例。

海巡署上周四截查可疑漁船,檢獲154隻走私名種貓。當局為免有傳播疾病風險,過去周六將該批貓全數人道毀滅,是當地歷來最大規模撲殺。農委會周日指,走私漁船來自大陸的瘋狗症疫區,已撤銷漁船牌照。

當局做法引起社會輿論,有動物權益組織曾提出安排貓隻檢疫後開放領養,但當局不接納,被批評不懂變通和殘忍,有人認為事件發生在國際流浪動物日相當諷刺。

不少網民到本身有養貓的蔡英文總統社交網站留言。蔡英文當晚深夜發文,指事件讓人非常難過,向走私者表達最嚴厲的譴責,亦希望民眾了解,為了保護境內動物,必須依法將走私動物人道毀滅。但她提出檢討制度,指務必透過修法,在嚴格防疫的前提下,執法單位處事能更符合人道精神。

行政院長蘇貞昌亦指,政府將檢討未來能否在更符合人道與防疫要求下做得更好,但目前多數地方都用此方法處理。

國民黨主席江啟臣批評政府早應想到如何從防疫、防止走私,與動物生命之間取得平衡,不是看到網上的批評才著手修法。

