舊金山遊客大多已知正實施疫苗令

【KTSF】

舊金山(三藩市)現時規定,所有進出餐廳或酒吧等室內商業的顧客,必須出示完成接種疫苗的證明,正本和副本都行,疫苗令實施後的第一個週末,有大部份旅客都知道有這個疫苗令。

有很多來舊金山的旅客都表示,事前已經知道要出示疫苗證明進出商店,有些是得到本地朋友提醒。

漁人碼頭的負責人表示,大部份旅客都肯遵守規定,只有少數無帶針卡,或者不知道有這項規定。

金門餐廳聯會等有關旅遊部門也在商店張貼告示,呼籲大家出至針卡,他們都計劃同交通局合作,在公共交通工具張貼這些告示,也希望呼籲未齊針的旅客,暫時不要來舊金山,避免尷尬場面。

舊金山國際機場都有旅客事前已經知道要帶針卡,另外有旅客覺得疫苗令令他們旅遊更放心,如果旅客無法出示針卡,仍然可以在戶外用餐。

另一方面,Marin縣San Rafael市周六開始為一些免疫力低的群組接種第三劑加強針疫苗,合資格的人士包括接受過器官捐贈的人士和癌症治療的病人等,市內有大約一萬人合資格打第三針。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。