舊金山遊客大多已知正實施疫苗令

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舊金山（三藩市）現時規定，所有進出餐廳或酒吧等室內商業的顧客，必須出示完成接種疫苗的證明，正本和副本都行，疫苗令實施後的第一個週末，有大部份旅客都知道有這個疫苗令。

有很多來舊金山的旅客都表示，事前已經知道要出示疫苗證明進出商店，有些是得到本地朋友提醒。

漁人碼頭的負責人表示，大部份旅客都肯遵守規定，只有少數無帶針卡，或者不知道有這項規定。

金門餐廳聯會等有關旅遊部門也在商店張貼告示，呼籲大家出至針卡，他們都計劃同交通局合作，在公共交通工具張貼這些告示，也希望呼籲未齊針的旅客，暫時不要來舊金山，避免尷尬場面。

舊金山國際機場都有旅客事前已經知道要帶針卡，另外有旅客覺得疫苗令令他們旅遊更放心，如果旅客無法出示針卡，仍然可以在戶外用餐。

另一方面，Marin縣San Rafael市周六開始為一些免疫力低的群組接種第三劑加強針疫苗，合資格的人士包括接受過器官捐贈的人士和癌症治療的病人等，市內有大約一萬人合資格打第三針。

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