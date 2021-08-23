灣區學校開學陸續傳出學生確診病例（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區學校陸續開學，也陸續傳出學生確診病例，校方如何處理呢？

中半島San Mateo Foster City聯合學區的Foster City小學校長，周四發信給家長，收到San Mateo縣衛生單位的通知，有一間教室內的3名學童被確診感染新冠病毒，宣布從周五開始到9月2日，這個班級關閉14天，學生接受遠距教學，如果沒有任何病徵，9月3日返校上課。

該學區有眾多的亞裔及印度裔家長十分關心，記者詢問學區總監Diego Ochoa回覆表示，決定對該班級實施「全面隔離」，也就是關閉教室，是基於該班級在潛伏期內有3例相關病例，這是遵照San Mateo縣衛生部門的指引。

學區總監表示，學區每個星期一早上8時半會更新確診數字，目前22所學校10,572學生，有8個新病例。

根據該學區的網站，教職員或學生如果感到不舒服，就不要到校，如果有類似新冠肺炎病癥，做新冠病毒測試，然後追蹤接觸者，確診者必須要符合加州衛生部的指引，才能夠返校上課。

在東灣奧克蘭（屋崙）學區方面，根據校區網站，開學第一個星期，學區共有94名學生，15名教職員確診。

學區有4所學校，因為有教室超過3名學生確診，必須關閉教室，學生在家接受遠距教學。

Oakland高中開學首週，共20名學生和教職員確診，關閉3間教室。

Montclair小學有6名師生確診，關閉兩間教室。

Greenleaf小學3名師生確診，關閉一間教室。

Reach Academy小學5名學生確診，關閉兩間教室。

至於位於華埠的林肯小學，全校有3個確診個案，但沒有關閉教室。

由於12歲以下的兒童尚未能接種新冠疫苗，San Mateo Foster City學區總監Diego Ochoa建議家長，符合條件的父母和家庭成員立即接種疫苗，因為越是提高疫苗接種率，就越有可能減少病毒傳播。

除了遵守加州及縣衛生單位指引，學區預計也將在未來幾週內啟動「合併檢測」（pooled testing），將有助於確保師生繼續安全返回學校。

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