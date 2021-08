灣區學校開學陸續傳出學生確診病例（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區學校陸續開學,也陸續傳出學生確診病例,校方如何處理呢?

中半島San Mateo Foster City聯合學區的Foster City小學校長,周四發信給家長,收到San Mateo縣衛生單位的通知,有一間教室內的3名學童被確診感染新冠病毒,宣布從周五開始到9月2日,這個班級關閉14天,學生接受遠距教學,如果沒有任何病徵,9月3日返校上課。

該學區有眾多的亞裔及印度裔家長十分關心,記者詢問學區總監Diego Ochoa回覆表示,決定對該班級實施「全面隔離」,也就是關閉教室,是基於該班級在潛伏期內有3例相關病例,這是遵照San Mateo縣衛生部門的指引。

學區總監表示,學區每個星期一早上8時半會更新確診數字,目前22所學校10,572學生,有8個新病例。

根據該學區的網站,教職員或學生如果感到不舒服,就不要到校,如果有類似新冠肺炎病癥,做新冠病毒測試,然後追蹤接觸者,確診者必須要符合加州衛生部的指引,才能夠返校上課。

在東灣奧克蘭(屋崙)學區方面,根據校區網站,開學第一個星期,學區共有94名學生,15名教職員確診。

學區有4所學校,因為有教室超過3名學生確診,必須關閉教室,學生在家接受遠距教學。

Oakland高中開學首週,共20名學生和教職員確診,關閉3間教室。

Montclair小學有6名師生確診,關閉兩間教室。

Greenleaf小學3名師生確診,關閉一間教室。

Reach Academy小學5名學生確診,關閉兩間教室。

至於位於華埠的林肯小學,全校有3個確診個案,但沒有關閉教室。

由於12歲以下的兒童尚未能接種新冠疫苗,San Mateo Foster City學區總監Diego Ochoa建議家長,符合條件的父母和家庭成員立即接種疫苗,因為越是提高疫苗接種率,就越有可能減少病毒傳播。

除了遵守加州及縣衛生單位指引,學區預計也將在未來幾週內啟動「合併檢測」(pooled testing),將有助於確保師生繼續安全返回學校。

