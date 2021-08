【KTSF】

加州乾旱情況嚴重,聖荷西水務公司提出減少用水15%,過量用水用戶要罰款。

聖荷西水務公司為全市100萬名用戶提供食水,公司提出要將用戶的每月的用水量,要較2019年時的水平削減15%,如果用戶使用超量的食水,就要每單位罰款7.13元。

有關方案將會在8月尾表決,一旦通過,將會成為這次旱情中通過制水方案的加州最大城市。

聖荷西對上次實施類似方案是在2015和2016年的乾旱季節,Santa Clara縣已經實施類似的制水措施。

