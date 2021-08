【有線新聞】

美國食品藥物管理局(FDA)向BioNTech、輝瑞疫苗,批出全面使用許可BLA,是當地首第一種新型肺炎疫苗獲批。

疫苗過去已獲得門檻較低的緊急使用許可EUA,並已大規模在當地及海外接種,當局指覆核了4萬人的臨床試驗數據,推論疫苗整體保護率是91%,接種風險則包括出現心肌炎及心包炎的機會增加,尤其是接種第二劑的一周內,最高是12至17歲組別男性,相對風險較女性及年長男性高。

批出全面許可後,當局仍會繼續研究這方面的風險,分別相信這次批出許可有助增加接種率及釐清法律責任等。

