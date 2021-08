【KTSF】

疫情之下踏入新學年,灣區有不少學校已經出現有學生或教職員確診新型肺炎的個案,令到有課室要關閉,想保障學生可以安全上學應採取甚麼防疫措施呢?舊金山(三藩市)加大傳染病學系教授陳子平和舊金山加大亞裔健康研究院主任劉雪艷為大家分析。

