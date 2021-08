新加坡總理李顯龍晤美國副總統賀錦麗

【有線新聞】

到訪新加坡的美國副總統賀錦麗與總理李顯龍會談,重申要確保南海航行自由。雙方同意在網路安全、氣候變化和經濟等領域開展新的合作。

賀錦麗上任後首次亞洲之行到訪新加坡,周一早上與新加坡總理李顯龍一同檢閱儀仗隊。兩人之後舉行雙邊會談達成多項協議,將兩國過去簽訂的合作平台諒解備忘錄,提升為「增長與創新夥伴關係計劃」,將啟動高級別供應鏈對話。

雙方在網絡安全方面簽署三份協議,開展公共、國防和金融領域合作,將繼續深化經貿和防務合作,並在疫情防控、氣候、經濟及太空領域展開新的合作。

賀錦麗指與新加坡達成協議,證明雙方長久的關係和承諾。她重申美方承諾與區內夥伴合作,確保南海航行自由:「我在會面中重申美國承諾與其在印太地區的盟友和夥伴合作,維護基於國際秩序規則和航行自由包括在南海。」

李顯龍指雙方關係持久和牢固,讚賞美國在亞太地區,特別在東南亞地區發揮積極作用;又說會協助美國在阿富汗的撤離行動。

賀錦麗下午訪問樟宜海軍基地,巡視正停泊當地的美國戰艦塔爾薩號,周二轉往越南繼續行程。

