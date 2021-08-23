喀布爾機場爆槍戰多人死傷 塔利班警告美英勿延遲撤軍

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美軍和德軍於阿富汗首都喀布爾機場與身份不明襲擊者駁火，最少一名阿富汗守衛死亡，另外三人受傷。美國總統拜登指，有討論押後月底撤軍期限。利班表示8月31日是外國軍隊撤出的紅線，不容許延遲。

塔利班進佔阿富汗首都喀布爾一星期，機場一帶仍然混亂，德國軍方指，喀布爾機場北閘周一清晨美德兩軍與身份不明人士交火，造成多人死傷。美國有線新聞網絡報道，有狙擊手向機場內的阿富汗守衛開槍。北約官員指，目前機場情況受控。

總統拜登在記者會上首次表明伊斯蘭國在當地的分支構成安全威脅，指已有計劃將滯留當地公民安全帶到機場，正加快撤離速度。距離8月31日美軍撤離期限僅餘一星期，拜登透露軍方正討論，不排除會押後撤離。

不過，塔利班警告，8月31日是外國軍隊撤出的紅線，不容許延遲。發言人沙欣指：「根本不需要延遲撤軍，會破壞關係及產生不信任，若他們打算繼續佔領，將會挑起反應。」他又稱阿富汗民眾8月31日後仍能夠以有效簽證離境。

英國政府指，未訂實撤出時間，但若沒有美軍參與，不可能繼續留在阿富汗。據報首相約翰遜計劃周二在七國集團會議上，向拜登施壓，延遲美軍撤出期限，亦打算向各國提出一旦塔利班違反人權，向對方實施制裁；拜登傾向視乎塔利班行徑再決定是否制裁。

聯合國指，因喀布爾機場限制民航機升降，近500噸的醫療物資無法運抵當地，呼籲各國安排撤僑的飛機協助運載。

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