喀布爾機場爆槍戰多人死傷 塔利班警告美英勿延遲撤軍

美軍和德軍於阿富汗首都喀布爾機場與身份不明襲擊者駁火,最少一名阿富汗守衛死亡,另外三人受傷。美國總統拜登指,有討論押後月底撤軍期限。利班表示8月31日是外國軍隊撤出的紅線,不容許延遲。

塔利班進佔阿富汗首都喀布爾一星期,機場一帶仍然混亂,德國軍方指,喀布爾機場北閘周一清晨美德兩軍與身份不明人士交火,造成多人死傷。美國有線新聞網絡報道,有狙擊手向機場內的阿富汗守衛開槍。北約官員指,目前機場情況受控。

總統拜登在記者會上首次表明伊斯蘭國在當地的分支構成安全威脅,指已有計劃將滯留當地公民安全帶到機場,正加快撤離速度。距離8月31日美軍撤離期限僅餘一星期,拜登透露軍方正討論,不排除會押後撤離。

不過,塔利班警告,8月31日是外國軍隊撤出的紅線,不容許延遲。發言人沙欣指:「根本不需要延遲撤軍,會破壞關係及產生不信任,若他們打算繼續佔領,將會挑起反應。」他又稱阿富汗民眾8月31日後仍能夠以有效簽證離境。

英國政府指,未訂實撤出時間,但若沒有美軍參與,不可能繼續留在阿富汗。據報首相約翰遜計劃周二在七國集團會議上,向拜登施壓,延遲美軍撤出期限,亦打算向各國提出一旦塔利班違反人權,向對方實施制裁;拜登傾向視乎塔利班行徑再決定是否制裁。

聯合國指,因喀布爾機場限制民航機升降,近500噸的醫療物資無法運抵當地,呼籲各國安排撤僑的飛機協助運載。

