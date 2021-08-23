舊金山華埠老翁遇襲 好心人見義勇為制服疑犯（視頻）

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舊金山（三藩市）華埠發生襲擊事件，一個亞裔男人在星期三早上，在Stockton街和天后廟街之間的Clay街被另一個華裔男人毆打，一個住在附近的好心人聽到有人呼叫，見義勇為制止襲擊，並制服涉嫌打人的疑犯，直至警方到場。

好心人Darren Mark Stallcup說：「看到這個年輕的小伙子在痛打這個老人，我沒有猶豫立即跳進去，把他推開，他之後跑到街角，我還沒有拿出手機，用翻譯軟件問那位亞裔長者是否無礙時，那人從街角轉回來，並且全速衝向我，這次我熊報著他，制服他直至執法人員到場*

警方事後拘捕44歲疑犯Yufeng Li，指他與被打的男人事發前發生口角，受害人傷勢沒有危及生命，在現場接受治療後無需送院。

見義勇為的Stallcup表示，傷者的家人有接觸他，很感激他出手相助，他就表示自己並非英雄，只是希望成為其他人的榜樣，遇到有人被襲擊時，可以出手制止，令舊金山成為更好的地方。

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