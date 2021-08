舊金山華埠老翁遇襲 好心人見義勇為制服疑犯（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠發生襲擊事件,一個亞裔男人在星期三早上,在Stockton街和天后廟街之間的Clay街被另一個華裔男人毆打,一個住在附近的好心人聽到有人呼叫,見義勇為制止襲擊,並制服涉嫌打人的疑犯,直至警方到場。

好心人Darren Mark Stallcup說:「看到這個年輕的小伙子在痛打這個老人,我沒有猶豫立即跳進去,把他推開,他之後跑到街角,我還沒有拿出手機,用翻譯軟件問那位亞裔長者是否無礙時,那人從街角轉回來,並且全速衝向我,這次我熊報著他,制服他直至執法人員到場*

警方事後拘捕44歲疑犯Yufeng Li,指他與被打的男人事發前發生口角,受害人傷勢沒有危及生命,在現場接受治療後無需送院。

見義勇為的Stallcup表示,傷者的家人有接觸他,很感激他出手相助,他就表示自己並非英雄,只是希望成為其他人的榜樣,遇到有人被襲擊時,可以出手制止,令舊金山成為更好的地方。

