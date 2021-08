山火持續燃燒 北加9個國家森林暫時關閉兩星期

【KTSF】

隨著北加州山火持續延燒,聯邦當局宣布暫時關閉包括Tahoe及Mendocino等北加州9個國家森林兩星期,另外,上週末爆發的Caldor和目前全美最大的Dixie山火目前仍在燃燒.

在北加州El Dorado縣延燒的Caldor山火,星期六在風勢助長下,跨越靠近南Tahoe已關閉的50高速公路,災區日間出現橙紅色的天空,同時灰濛濛一片。

山火已焚燒至少9萬英畝,摧毀超過320棟建築,還有另外一萬多棟也受到威脅。

所幸乾燥及大風的紅色火警高危天氣周六晚結束,當局希望接下來救火工作能有所進展。

El Dorado縣之前已針對部分地區發出撤離令,包括小鎮Kyburz,同時關閉50高速公路部分路段雙向交通,民眾可以上加州消防局CalFire網站查詢最新資訊。

上週末爆發的Caldor山火起火原因不明,火場El Dorado國家森林過去數十年都不曾爆發大火,當地崎嶇的山路,以及濃厚的煙霧,都對救火造成巨大挑戰,火勢暫時還未受控。

聯邦當局宣布,星期日晚上開始,直到9月6號晚上為止,暫時關閉包括Tahoe及Mendocino等北加州9個國家森林兩星期。

此外,全美目前最大山火,也是加州史上大二大的Dixie山火已延燒39天,火場面積超過72萬英畝,暫時約37%火勢受控。

